Vier Kinder und eine Frau bei Auffahrkollision verletzt

Gegen 18 Uhr am Montag ereignete sich auf der Autobahn A5 bei Orpund ein Auffahrunfall, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war eine Autolenkerin mit vier Kindern von Biel-Ost herkommend in Richtung Orpund unterwegs, als sie gegen Ende des Büttenbergtunnels auf das Auto vor ihr Auffuhr und sozusagen eine Kettenreaktion auslöste. Die Frau sowie die vier Kinder wurden beim Unfall verletzt und in ein Spital gebracht.