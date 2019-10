Vergiss es!

Eines Nachmittags im April 1929 kam ein Journalist einer Moskauer Zeitung mit einem ungewöhnlichen Problem in das Büro von Alexander Lurija: Er konnte einfach nicht vergessen. Lurija, ein Neuropsychologe, testete den Mann, indem er ihn mit Folgen von Zahlen, Wörtern, fremdsprachigen Gedichten und wissenschaftlichen Formeln bombar­dierte. All das konnte Solomon Schereschewski, wie der Mann hiess, der später als «S.» in die Fachliteratur einging, problemlos rezitieren. Er erinnerte sich auch noch nach vielen Jahren, immer wenn ihn Lurija testete, perfekt an die Zahlenfolgen.