Unfall mit drei Panzern und drei verletzten Soldaten

Am Donnerstag um 12.30 Uhr kam es auf der Bätterkindenstrasse in Limpach zu einem Auffahrunfall mit drei Radschützenpanzern der Sorte Piranha. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen drei Soldaten verletzt - laut Daniel Reist, Mediensprecher der Armee, zwei davon leicht und einer leicht bis mittelschwer. Die Soldaten wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Eine Leserreporterin berichtete, dass die Strasse am Nachmittag weiträumig abgesperrt worden sei.