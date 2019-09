Unfall fordert einen Schwerverletzten

Der Unfall auf der Zürich-Bernstrasse in Höchstetten wurde der Kantonspolizei Bern am Montag gegen 13.35 Uhr, gemeldet, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Ein Autolenker fuhr von Seeberg her in Richtung Koppigen. Ausgangs Höchstetten stiess er frontal mit einem Lieferwagen zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Auto wurde durch den Aufprall weggeschleudert und kam im angrenzenden Wiesland zum Stillstand.