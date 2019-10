Mann überfällt Aldi und flüchtet

Der Raubüberfall ereignete sich am Mittwochabend am Bahnhofplatz in Münsingen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann gegen 20 Uhr die dortige Aldi-Filiale, bedrohte eine Angestellte und forderte Bargeld.

Noch bevor die Angestellte dieser Forderung nachkommen konnte, beschaffte sich der Täter Beute, verliess den Supermarkt anschliessend durch den Ausgang auf der Seite der Einstellhalle und flüchtete zu Fuss in Richtung Schlossgut. Er konnte bisher nicht angehalten werden.