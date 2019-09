«Ich beziehe keinen Lohn – ich gebe Geld»

Da sitzt er nun inmitten der Journalisten. Auf dem Podium wollte er nicht Platz nehmen, um die Fragen zu beantworten, die im Raum stehen, seit der FC Basel am Montag kommunizierte, dass der frühere Spieler Verwaltungsrat der FCB-Holding und Miteigentümer wird. Degen hat sich mit zehn Prozent in den Club eingekauft. Das gab es in der Schweiz noch nie, dass ein früherer Fussballspieler nur fünf Jahre nach Ende seiner Aktivkarriere bereits Mitbesitzer eines Clubs wird. Dabei sei er auf Bernhard Burgener zugegangen. Seit Mai sei man dann im Gespräch gewesen.

Aber was waren seine Beweggründe? «Das waren vor allem zwei», so Degen. «Der emotionale Grund liegt auf der Hand: Ich habe in Oberdorf mit Fussballspielen begonnen und bin dann zum FCB gegangen. Mein Traum war immer, Fussballprofi zu werden und der FCB hat mir die Chance gegeben. Hier bin ich gross geworden, habe Titel feiern dürfen und hatte die beste Zeit als Fussballer. Der rationale Grund: Ich habe immer gewusst, dass ich nach meiner aktiven Zeit im Fussball-Business bleiben will. Ich habe mich weitergebildet, habe Erfahrungen gesammelt und erfolgreich gearbeitet. Das Fussball-Business hat seine eigenen Regeln und ich wage zu behaupten, sie zu kennen.»

Stillschweigen über den Kaufpreis

Es gehe ihm um die künftige strategische Ausrichtung des Clubs. «Der FC Basel ist ein Club mit grosser Tradition und vielen Menschen, die hervorragende Arbeit leisten. Ich stelle mein Netzwerk, mein Know-how und meine Fachkompetenz zur Verfügung. Aber ich will dem Club nicht meine Handschrift verpassen.» Was ihm diese Tätigkeit bei seinem «Herzensclub» (Zitat: CEO Roland Heri) in Franken wert war, sagt er nicht. Man habe «Stillschweigen» vereinbart, sagt Degen lachend.

Nach seiner Karriere begann Degen ein Studium in Betriebswirtschaft, lernte Helikopter-Fliegen, er investierte u.a. in Immobilien und er verfügt über ein grosses Netzwerk, das über den Sport hinausgeht. Und er passt als Basler perfekt ins rotblaue Strategiekonzept von Burgener – vor allem, nachdem mit den Austritten von Alex Frei und Marco Streller aus dem Verwaltungsrat die rotblaue DNA unfreiwillige Diät erfuhr. Der heikelste Punkt ist seine unternehmerische Vergangenheit als Spielerberater und Präsident der Beratungsagentur SBE Management AG, die er 2016 zusammen mit Philipp gründete.

«Ich habe alle Ämter zurückgelegt, während Philipp in der Firma bleibt», so Degen. Einen Konflikt sieht er trotz der speziellen Nähe zu seinem Zwillingsbruder nicht, den er erst spät über seinen «Alleingang beim FCB» informiert habe. Degen: «Ich bin Verwaltungsrat der Holding und operativ nicht tätig.» Beim Thema Interessenskonflikt, wenn es um Spieler gehe, die SBE betreffen, springt Roland Heri für Degen in die Bresche. «Natürlich war uns diese Problematik bewusst und wir haben darüber gesprochen. David Degen wird in solchen Fällen in den Ausstand treten», sagt der CEO des FC Basel.