SCL Tigers: Nervenflattern statt Beruhigungsmittel

Die einen wollten, aber sie konnten nicht. Die anderen könnten es eigentlich, aber sie wollten nicht. Damit wäre an und für sich alles gesagt über die Startphase zwischen den SCL Tigers und den ZSC Lions.

Im Mitteldrittel schienen die einen noch immer nicht sonderlich angetan zu sein von der Dienstagabendschicht, die anderen hingegen gingen mit noch mehr Eifer ans Werk. Es waren die Gäste aus Langnau, und ihnen gelang etwas, was in den acht Partien zuvor nicht geglückt war: ein Tor in Überzahl.