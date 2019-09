Weltweiter Spitzenrang der Schweiz bröckelt

Selbstlernende Maschinen in der Industrie, Bankgeschäfte im Internet, erweiterte Realität auf dem Smartphone: Digitalisierung ist in aller Munde – doch wie steht unser Land wirklich da? Ein Gradmesser ist die weltweite Vergleichsstudie zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit, welche die private Wirtschaftshochschule IMD in Lausanne jährlich durchführt. Heute veröffentlichte das Bildungsinstitut die aktuellen Ergebnisse.