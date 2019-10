Hoarau singt nicht nur auf der Bühne

Nicht nur im ausverkauften Stade de Suisse spielt YB-Stürmer Guillaume Hoarau: Am Donnerstagabend trat er in der Mühle Hunziken in Rubigen auf.

Vor ausverkauftem Haus spielt auch der Musiker Philipp Fankhauser gern. Seine Konzerte zur Plattentaufe im Dezember laufen gut, zwei von drei sind ausverkauft. Mit Fussball kann der Thuner nichts anfangen, an den vier Partien seines Lebens sei immer 0:0 gespielt worden.