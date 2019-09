Sie machen Kindergeburtstag für Erwachsene

Wenn es im Pop so etwas gäbe wie die Fields-Medaille in der Mathematik, nicht bloss diese Lebenswerk- und Meistverkauft-Preise, sondern einen richtigen Preis dafür, dass es einem gelungen ist, ein bis dahin unlösbar erscheinendes Problem gelöst zu haben – wenn es so einen Preis gäbe, dann müsste ihn in diesem Jahr die Band Deichkind bekommen. Für den Song «Wer sagt denn das?», der auch der titelgebende Song des eben erschienenen, siebten Deichkind-Albums ist.