Seit diesem Sonntag geht es Autofahrern im australischen Bundesstaat New South Wales an den Kragen, die am Steuer ihr Handy zücken. Neue Kameras können erkennen, ob jemand während des Fahrens telefoniert oder Nachrichten schreibt. Laut der zuständigen Behörde «Transport for NSW» handelt es sich um die weltweit erste solche Technologie.