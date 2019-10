Türkei meldet Militärschlag an der syrischen Grenze

Ob es bei dem Angriff Opfer gegeben hat oder welcher Schaden entstanden ist, war zunächst nicht klar. Es soll sich um eine gemeinsame Operation des türkischen Geheimdiensts und des Militärs gehandelt haben. Details waren jedoch nicht eindeutig. Ein Regierungsvertreter sprach von einem Luftangriff. Ein anderer sagte, das Gelände sei «durch verschiedene Massnahmen unbrauchbar» gemacht worden.

Trump: Drohungen und gemässigte Töne

Die Türkei will auf syrischem Territorium eine sogenannte Sicherheitszone schaffen und fordert den Abzug der lange mit den USA verbündeten Kurden-Miliz YPG aus dem Gebiet. Die Regierung in Ankara fürchtet ein Erstarken der Kurden in der Region und damit auch im eigenen Land. US-Präsident Donald Trump ebnete der Türkei mit dem Abzug amerikanischer Truppen aus dem Nordosten Syriens den Weg für die Offensive. Zugleich drohte er dem Nato-Partner aber am Montag mit der Zerstörung seiner Wirtschaft, sollte er sich in Syrien unangemessen verhalten.

Am Dienstag schlug er etwas gemässigtere Töne an, als er die Türkei als Handelspartner lobte. Das von der YPG angeführte Rebellenbündnis SDF war im erbitterten Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz im Bürgerkriegsland Syrien für die USA einer der wichtigsten Verbündeten