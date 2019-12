Stadtberner Stimmvolk entscheidet über vier Vorlagen

In der Stadt Bern werden sich die Stimmberechtigten am 9. Februar 2020 zu vier Vorlagen aussprechen. An die Urne gelangen ein Baukredit für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Bethlehemacker, die Überbauungsordnung Untermattweg 8, der Ausführungskredit für die Gesamtsanierung der Monbijoustrasse und die Vorlage zum Kauf des Gaswerkareals, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.