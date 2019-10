Soll ich jeden Monat ein Goldvreneli kaufen?

Eine Kleinsparerin verfügt über 90’000 Franken Bargeld. Seit acht Jahren investiert sie monatlich 200 Franken in einen Aktienfonds. Nun überlegt sie sich, zusätzlich mit kleineren Beträgen in Gold zu investieren. Eine Idee wäre, sich jeden Monat ein Goldvreneli zu kaufen. Sie möchte wissen, was Martin Spieler von dieser Idee hält.