SMS vom Donnerstag, 23. Januar

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Aqua Dynamic Wasserbett, 190 x 160 cm, demontiert. Muss abgeholt werden. Raum Bern. 031 951 21 46

Zinnteller mit Zinnkrug und sechs Zinnbechern. 079 568 26 07

Laufgitter, zerlegbar. Abzuholen in Thun. Nur SMS. 079 646 44 92

Rotes Kinderbett, 140 x 76 cm. 078 699 24 82

Schöner, moderner Garderobenständer, Chromstahl, 64 cm Durchmesser, 190 cm hoch. Foto vorhanden. In Ittigen. 079 627 88 88

CDs: 46 x Klassisch, 8 x Diverses. Bitte nur SMS Danke. 079 373 58 58

Sechs Stühle, braun, Lederlook, verchromte Beine. Abzuholen in 3282. Nur SMS. 077 434 49 22

Zwei Matratzen, 90 x 200 cm, 1-mal 14 cm und 1-mal 18 cm hoch. Wenig gebraucht, da von Gästebetten. Abzuholen in Schönbühl. Bitte SMS. 078 605 72 46

Ältere, schöne lsland-Jahreskalender. 077 428 08 42

Bananenkisten und grosse Zügelkartons. Abzuholen in Rubigen. 079 613 56 27

Farbdrucker HP Photosmart wireless All in one (Drucker, Kopierer, Scanner). Funktionsfähig. Abzuholen in Thun. 033 221 56 10

In Hilterfingen: Kranzkasten, 70 x 50 x 5 cm. 079 235 45 17

Kerzenreste. Abzuholen in Wimmis. 079 53 307 53

Wer kann einen blauen, stabilen Hocker mit rosa Blumen darauf gebrauchen? Man kann ihn öffnen, gut als Spielzeugtonne, Wäschebox, etc. Abzuholen in 3073. 079 155 18 04

Massiver Holzstubentisch, 85 x 120 cm, mit zwei Auszügen à 45 cm, dazu vier passende Holzstühle (gebraucht) sowie Veloanhänger, massiv Metall, 70 x 110 cm. Abzuholen in 3613. 079 548 08 16

Holztisch mit Eckbank und zwei Holzstühlen, renovationsbedürftig. Fotos bei Interesse vorhanden. Muss in 3510 abgeholt werden. 076 510 28 01

Kalender von Pferden, Raubkatzen, Blumen. Zum Basteln, usw. SMS. 079 338 12 36

Heller, geräumiger Mädchenschreibtisch, 120 cm breit. Abzuholen in Burgdorf. Nur SMS. 078 757 69 01

Stativleinwand, 184 x 184 cm, neuwertig. Kann in Frutigen abgeholt werden. Kann eventuell auch geliefert werden. 079 745 75 68

Gratis gesucht

Baumnüsse für Vögel. 079 488 47 13

Alte Europaletten für das Zündhölzlimuseum. Kulturgutstiftung Frutigland. 033 671 16 34.

Gut erhaltenes Service-Portemonnaie. 079 626 16 61

Kleines Bratentüpfi mit Deckel. Bitte nur SMS. 079 683 63 87

Filmprojektor Super 8 / Normal 8, der noch funktioniert. 078 935 74 65

Duplos. Vier 2-jährige Kinder würden sich freuen. 079 454 39 84

Damenoberteile, 54/56. 076 738 73 23

Diaprojektor für Enkelkind. 079 667 15 31

Bildkalender 2020. 079 355 97 32

Alter Küchentisch, mind.180 bis 200 x 85 bis 90 cm, mit Schublade und evtl. Ansteckplatten. 078 687 15 17

Diverses

Ürsi (Spiez?), du heiratest demnächst. Deine Post war unvollständig adressiert. Bitte melde dich. 078 837 05 35

Verloren, evtl. bei der Mühle Hunziken oder im Raum Rubigen an der Aare: Schlüsselanhänger (grau, Leder mit Glitzerelementen, mit drei Schlüsseln, ein Hausschlüssel, zwei Veloschlüssel. 079 324 00 30

Gefunden, auf dem Wanderweg oberhalb Oberhofen: Damenhandschuhe, schwarz/grau, Grösse: M. 079 268 15 98

An Frau Messerli aus Riggisberg: Vielen Dank für das grosse Paket, welches nach Ostermundigen kam. Habe leider keine Adresse von Ihnen. 079 243 86 52

Jodlerklub sucht dringend Jodlerstimmen in allen Lagen und Dirigent(in). 079 708 22 60

Möchte mich ganz herzlich bedanken beim ehrlichen Finder meines Schlüsselbundes (verloren am 10. Januar). 079 740 28 79