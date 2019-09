Wie Thomas Cook den Massentourismus erfand

Die Technologien zur Erschliessung des Raums, darunter Eisenbahn und Dampfschiff, kamen in der Fleet Street mit den Technologien zur Beschleunigung von Nachrichten und Daten in Berührung. Für die Schottland-Reisen, die Thomas Cook 1846 angeboten hatte, waren die historischen Romane Walter Scotts – wie überhaupt die romantische Aufwertung der schottischen Highlands – willkommene Bundesgenossen gewesen, zur Hintergrundvoraussetzung der ersten Weltreise, die Thomas Cook & Son 1872 anbot, gehörte die Anwesenheit der Welt im täglichen Nachrichtenkonsum. Und die Bündelung von Tickets und von Hotelbuchungen, die Thomas Cook früh eingesetzt hatte, um Reisen billig anbieten zu können, setzte eine Logistik voraus, die mit der Internationalisierung der Reiseziele und den Vorabbuchungen Schritt halten konnte.

Reiseunternehmer Thomas Cook. Foto: Getty Images

Die Pauschalreise, in der Transport, Unterkunft und Verpflegung als Paket angeboten wurden und für die an den Bahnstationen und den Anlegestellen der Häfen «der Mann von Cook’s» als verlässliche An- und Abreisefigur anwesend war, trug zur sozialen Entgrenzung des Reisens bei. Aber sie war an den Massentourismus nicht gebunden, sie liess sich auch als Exklusivprodukt vermarkten. Die Pauschalreisen modernisierten und fächerten ein soziales Gebilde auf, das es schon im Kutschenzeitalter gegeben hatte, die Reisegesellschaft.

Verbürgerlichung der aristokratischen Grand Tour

In der Literatur des 18. Jahrhunderts allgegenwärtig, war die Reisegesellschaft dort eine fest umrissene Gruppe von Individuen: «Die Gesellschaft war müde, man ging zu Bette.» Der Massentourismus bringt die Gesellschaft in Bewegung, von der die Soziologen sprechen. Die moderne Gesellschaft ist eine Reisegesellschaft. Der Tourismus nimmt dabei ältere, tief verwurzelte Reiseformen in sich auf. Das Unternehmen Thomas Cook & Son trug zur Verbürgerlichung der aristokratischen Grand Tour bei, indem es deren Höhepunkt, die Italienreise, intensiv bewirtschaftete, zum Beispiel 1903 durch den Bau einer Bahn, die zum Gipfel des Vesuv führte.

Und es verschmähte die Nachfrage nicht, die ihr aus der Tradition der Pilgerreise zufloss. Eine Filiale in Indien bot den Muslimen Pauschalreisen nach Mekka an, die Reisen nach Palästina, die Thomas Cook & Sons seit 1869 anboten, wurden im Verbund mit den Ägyptenreisen zu Markenzeichen der Firma, das französische Patres ebenso nutzten wie der deutsche Kaiser Wilhelm II., der 1896 von John Mason Cook persönlich auf den Vesuv geführt wurde.