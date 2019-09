Rasen und blödeln, alles auf Band

Die drei Männer waren oft gemeinsam auf Berns Strassen unterwegs. In Uetendorf, bei Unterseen, im Gantrisch. Und wo sie mit ihren Töffs durchfuhren, wurden Verkehrsregeln gebrochen.

Massive Geschwindigkeitsüberschreitungen, haarsträubende Überholmanöver, ernsthafte Gefährdung anderer. Die Berner Staatsanwaltschaft dokumentierte in ihrer Anklage etliche Zwischenfälle. Die ältesten sind mehr als drei Jahre her, der letzte stammt vom 6. Januar 2018. An jenem Tag eskalierte die Sache komplett.