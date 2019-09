Putsch am Bundesstrafgericht

BellinzonaDie Justiz auf Bundesebene kommt nicht zur Ruhe. Während die Affäre rund um geheime Treffen zwischen Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Chef Gianni Infantino seit Monaten hohe Wellen schlägt, ist es zur gleichen Zeit am Bundesstrafgericht in Bellinzona zu einem eigentlichen Putsch gekommen. Und zwar gegen zwei Figuren, die gleichzeitig in der Lauber-Affäre eine wichtige Rolle spielen.