Preisträger, verzweifelt gesucht

Daran muss nichts falsch sein. Der Preis ist ja ausgerichtet auf das Experimentelle, fürs Populäre ist der Swiss Music Award zuständig. Und experimentell sind sie tatsächlich, die Klanginstallationen der Brüder André und Michel Décosterd aus Le Locle, die seit exakt zwanzig Jahren unter dem Namen Cod.Act unterwegs sind: Da wälzt sich ein riesiger Spiralschlauch fiepend und brummend durch den Raum. Ein Gitarrenverstärker hängt an Springfedern von der Decke, baumelt wild oder sanft und gibt entsprechende Versionen von PJ Harveys «The Wind» von sich. Oder eine Maschine, die eher nach Kraftraum als nach Kunst aussieht, verfremdet Schönbergs Oper «Moses und Aron».

Technisch ausgefeilt ist das, in der Wirkung mal bedrohlich, mal komisch. Und, schaut man die Liste der bisherigen Präsentationen an, durchaus gefragt in den einschlägigen Nischen der elektronischen Kunst.

Was soll der Preis?



Aber reicht das für den Grand Prix Musique? Die Frage lässt sich wohl erst beantworten, wenn die grundsätzliche geklärt ist: Was will er eigentlich, dieser Grand Prix Musique?

Seit 2014 wird er verliehen, das BAK gibt viel Geld aus dafür: 100'000 Franken für den Hauptpreisträger, je 25'000 Franken für die 14 weiteren Nominierten, dazu kommen beträchtliche Nebenkosten für Werbung und Festivitäten. Aber nach wie vor ist nicht klar, was die Kriterien und Ziele sind. Zählt das Erreichte oder das Potenzial? Die Bedeutung oder die Originalität? Will man fördern oder würdigen? Wie unklar die Strategie ist, hat sich letztes Jahr gezeigt: Da wurde die Jazzpianistin Irène Schweizer bereits zum zweiten Mal nominiert, damit sie doch noch den Hauptpreis erhalten konnte, den sie beim ersten Mal verpasst hatte.

Auch dieses Jahr präsentiert sich die Gruppe der Nominierten als kuriose Mischung aus Jungtalenten und Altgedienten, Berühmten und Unbekannten, Musikern und Produzentinnen, die verschiedene Stile, Generationen und Landesteile vertreten. Der Freiburger Schlagzeuger Pierre Favre ist dabei, der in Bern lebende Bassist und Komponist Björn Meyer, das Kammerorchester Basel, die Volksmusiker von Ils Fränzlis da Tschlin, die Rapperin und Tänzerin KT Gorique, der Tessiner Cantautore Marco Zappa et cetera. Man meint, das kollektive Aufatmen der Jury zu hören, als die Liste voll war – und sich darauf auch noch Hauptpreisträger ausmachen liessen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen als die bisherigen.

Das einzig Konkrete, was man über diesen Preisregen sagen kann, ist damit wohl dies: Irgendwann kommt jede(r) zum Zug.