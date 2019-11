Im Oberland öffnen die ersten Skigebiete

Der durchgehende Skibetrieb startet Ende November. Ab Mitte Dezember kann die neue Gondelbahn auf den Männlichen benützt werden. Sie ist über die neue Bahnstation Grindelwald Terminal erreichbar, wie die Jungfraubahnen am Mittwoch mitteilten. Auch in der Skiregion Adelboden-Lenk wird am Wochenende Ski gefahren. Anlagen in den Gebieten Elsigenalp, Metsch und Tschentenalp sind geöffnet.

In der Skiregion Gstaad-Saanenland werden am Wochenende ebenfalls erste Anlagen Skifahrerinnen und Skifahrer transportieren. Die Bergbahnen Saanersloch und Hornberg starten den Betrieb.

Noch offen ist, ob am Hasliberg am Wochenende bereits Anlagen aufgehen. «Es schneit am Berg...» verkündeten die örtlichen Bergbahnen auf Facebook vielversprechend. Sollte ein Wochenendebetrieb möglich sein, werde man informieren.