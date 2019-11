Normalarbeitsvertrag für 24-Stunden-Betreuung

Der Kanton Bern will den Schutz für Arbeitnehmende verbessern, die in Privathaushalten die 24-Stunden-Betreuung von kranken oder älteren Personen leisten. In diesem Bereich bestehen teilweise problematische Arbeitsverhältnisse.

Nicht selten übersteigen die Arbeitszeiten der Betreuungspersonen die gesetzlich zulässigen Höchstzahlen. Zudem arbeiten die Betroffenen in der Nacht und an Sonntagen. Solche Arbeitsbedingungen sind möglich, da in privaten Haushalten tätige Angestellte nicht durch das eidgenössische Arbeitsgesetz abgedeckt sind.