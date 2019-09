«Nicht ohne meine Mutter»

In einer der umstrittensten Fragen der Schweizer Sicherheitspolitik zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Verschiedene Bundesstellen treffen Abklärungen und Vorbereitungen, um Frauen, die sich der Terrororganisation IS anschlossen, in die Schweiz zurückzuführen. Im Bundesrat könnte sich für eine kontrollierte Rückkehr einzelner Mütter mit Kindern aus Nordsyrien bald schon eine Mehrheit ergeben. Noch am 8. März hatte die Landesregierung solche Aktionen ausgeschlossen.