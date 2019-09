Einbrecher in flagranti erwischt

Der Einbruch geschah an der Elisabethenstrasse. (Quelle: Google Streetview)

Am Dienstag um 10 Uhr entdeckte die Kantonspolizei Bern an der Elisabethenstrasse in Bern zwei Personen, die mutmasslich kurz davor einen Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an derselben Strasse verübt hatten. Die Polizisten konnten die beiden Männer am Breitenrainplatz anhalten und auf eine Polizeiwache bringen.