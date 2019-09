Massentrubel und Inselfrieden

In wenigen Augenblicken soll die Sonne hinter den an Lotusblumen erinnernden Türmen der bekanntesten Tempelanlage in Angkor aufgehen, um wenig später im Teich davor majestätisch einzutauchen und das trübe Wasser in ein glühendes Meer zu verwandeln. Der Mystik dieses Moments steht allerdings rötlicher Schlamm entgegen. Er klebt hartnäckig an Flipflops und Turnschuhen. An diesem unwirtlichen Septembermorgen in der Nebensaison sind zwar nicht Tausende, aber gewiss über tausend Besucher aufgebrochen, um in Bussen oder knarrenden Tuk-Tuks einen einzigartigen Sonnenaufgang zu erleben.

Bitte lächeln: Touristen aus aller Welt erwarten den Sonnenaufgang vor dem Seerosenteich der Tempelanlage von Angkor Wat.

Fünf Minuten später wird es plötzlich ruhig. Influencer richten ein letztes Mal ihre Haare und wählen den besten Selfie-Bild-ausschnitt. Dann beginnen sich die Kegel und Smarties zu bewegen. Der Tag bricht an, ohne dass die Sonne zu sehen wäre. Erst als die meisten in die Tempelanlagen geeilt sind, grüsst sie kurz.

Der Tag hat Symbolcharakter. Er ist so trist wie der Alltag in Kambodscha. Mit einem Bruttoinlandprodukt pro Kopf von 4000 Dollar liegt das Land im weltweiten Vergleich auf Rang 145 – und damit noch hinter Bangladesh. Eine der 8000 Fabrikarbeiterinnen in der chinesischen Textilfirma Tak Fook in Longvek müsste fünf Tage arbeiten, um sich eine 37 Dollar teure Tageskarte in Angkor leisten zu können. Zum Glück ist der Eintritt für Einheimische gratis.

Auf 400 Quadratmetern stehen rund tausend Tempel

Angkor Wat ist nicht nur das grösste sakrale Bauwerk der Welt, es ist auch Nationalsymbol für die Khmerkultur und findet sich selbst auf Geldscheinen und der Nationalflagge. 2018 kamen 2,6 Millionen Besucher nach Siem Reap, der prosperierenden Stadt, die nur wenige Kilometer entfernt liegt und als Basislager der Touristen dient.

Würde die Rütliwiese derart zertrampelt, setzte es gewaltige Proteste und Zutrittsbeschränkungen ab. In Angkor gibt es bis jetzt nur Absichtserklärungen in diese Richtung. Zu verlockend sind die Einnahmen aus dem 400 Quadratkilometer grossen Gebiet, auf dem tausend Tempel stehen. 2018 flossen 117 Millionen Dollar. Rein theoretisch wären das zehn Dollar für jeden der 16 Millionen Einwohner. In Wahrheit ist der Geldfluss völlig unklar. Für karitative Ab-gaben und Steuern werden 10,70 Dollar belastet. Was mit den übrigen 26,30 Dollar geschieht, bleibt Spekulation. Laut Transparency International ist Kambodscha das korrupteste Land Südostasiens.