Lasst Blumen sprechen

6. Urban Jungle

Auf manchem Fensterbrett vegetiert seit Jahren eine Calathea vor sich hin. Bei jedem neuen Umzug stellt sich für die Grünpflanze die existenzielle Frage: Sein oder Nichtsein? Meistens siegt unser Mitleid, und so darf das genügsame Pflänzchen weiterleben. Doch vor zwei, drei Jahren bekamen Zimmerpflanzen plötzlich ein glamouröses Update. Damit war natürlich nicht die genügsame Calathea gemeint. Es war die Monstera, die zum Interior-Must-Have wurde. Das Fensterblatt bekam nicht nur auf Instagram einen festen Platz als modisches Accessoire, es war der Ursprung des Urban-Jungle-Trends – der üppigen Begrünung städtischer Wohnräume mit möglichst vielen Zimmerpflanzen. Was auf Fotos durchaus toll aussieht, ist allerdings in der Realität eine Lebensaufgabe – was den Pflegeaufwand der vielfältigen Pflanzenwelt angeht. Definitiv unkomplizierter sind darum einzelne Grünpflanzen, die ihr Zuhause, nein, nicht in schnöden Übertöpfen, sondern in Hochbeeten oder Anhängern in Pyramidenform gefunden haben. Selbst Trendsetter ohne grünen Daumen können so ihren persönlichen Miniatur-Dschungel starten.

7. Flower Power

Es sind nicht die Wallflowers, also die Mauerblümchen, die diesen Herbst und Winter unsere Wände schmücken. Nein, es lebe die Extravaganz! Dies in Form von Tapeten und Vorhängen mit exotischen Pflanzenmotiven im Art-Déco-Stil oder mit kunterbunten Blumenmustern im Stil der 70er-Jahre. Am besten versucht man den Flower-Power-Chic an einer einzelnen Wand, um zu sehen, ob man wirklich das Wesen eines Blumenkindes besitzt. Ein üppiges Blütenmotiv kann einem sonst eher funktionalen modernen Badezimmer einen sinnlichen Touch verleihen.

8. Auf Tuchfühlung

Es läuft rund. Jetzt wird ohne Ecken und Kanten gewohnt. Organische Elemente und geschwungene Formen finden sich aktuell bei vielen Möbelstücken und Accessoires. Vor allem bei den ausladenden Sofas und Sesseln wirds kurvig. Neu sind auch haptische Textilien bei Überzügen, Vorhängen, Kissen und Bettwäsche. Während glatte und glänzende Materialien wie Leder oder Seide eine gewisse Kühle ausstrahlen, laden natürlich weiche Stoffe zum Berühren und Einkuscheln ein.

9. Modern Glam

Als opulentes Gegenstück zum nordischen Minimalismus steht die Fülle hochwertiger und luxuriöser Textilien in dunklen Juwelentönen, die diesen glamourösen Stil ausmachen: Sie kleiden Sofas, Sessel und Daybeds vorzüglich. Dazu passen barocke Spiegel, fantasievolle Wandteppiche im Ethno-Look und Kissen in allen Varianten, gerne mit floralen Designs. Ganz nach dem Motto: Darfs noch ein bisschen mehr sein? Dafür, dass der Look nicht zu überladen, sondern modern bleibt, sorgen beispielsweise coole Stehleuchten aus Chrom und Edelstahl.

10. Es wird bunt

Lange gab es für Design-Fans nur eine Farbe, wenn es um Bettwäsche ging: Weiss. Doch in letzter Zeit sieht man in Magazinen und auf Interior-Blogs immer häufiger bunte, bedruckte Bettwäsche. Viele davon aus nachhaltigen Materialien, Bio-Baumwolle oder Leinen aus fairer Herstellung und ohne Schadstoffe hergestellt. Und auch hier sind Blumenmotive sehr gefragt.



