Kritik an Krediten der Credit Suisse

Vom All aus gesehen, wirkt der Tropenwald noch intakt: ein grünes Band, mehr als 2000 Kilometer lang, quer durch Äquatorialafrika – von den grossen Seen im Osten bis zum Golf von Guinea im Westen. Auf den Satelliten­bildern wirken die Spuren der ­Menschen, ihre Dörfer, Felder oder Strassen, wie winzige ­Löcher in diesem Band.