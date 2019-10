Krebs und Manser gewinnen die Swiss Trail Tour 2019

Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Nina Brenn als grosse Favoritin auf der Ultra-Distanz gestartet und dieser Rolle am Freitag gerecht geworden. Bereits am Start zur zweiten Etappe hat sie allerdings gewisse Probleme verspürt, welche nach dem Verpflegungsposten in Matten zu gross geworden und sie zur Aufgabe gezwungen haben. Helene Ogi ist die grosse Profiteurin und holt sich in der Folge zwei Tagessiege sowie die Gesamtwertung.

Buchs und Jaun gewinnen Iffigenalplauf

Der Iffigenalplauf, der traditionelle Lenker Berglauf, hat am Sonntag im Rahmen der Swiss Trail Tour stattgefunden und ist vom Einheimischen Nicola Buchs in 45:43 Minuten gewonnen worden. Bei den Frauen ist Karin Jaun in 54:27 Minuten die Schnellste.

«Der Iffigenalplauf hat Tradition und gehört an der Lenk einfach dazu. Er ist für uns ein wichtiges Puzzleteilchen im Gesamtpaket der Swiss Trail Tour», erklärt Projektleiter Simon Zahnd. Insgesamt haben 76 Läufer den teils unglaublich steilen Anstieg unter die Füsse genommen. Ebenfalls im Einsatz gestanden sind die Kids in vier unterschiedlichen Kategorien rund ums Schulhaus.

Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz: «Die Swiss Trail Tour 2019 kann auf erneut drei unvergessliche und wunderschöne Herbsttage an der Lenk zurückblicken», schreiben sie. Mit 443 Teilnehmern ist die Zahl der Läufer aus dem Vorjahr hauchdünn überboten worden.

«Es ist ein Traum gewesen, vor dieser herrlichen Kulisse diesen Event durchführen zu dürfen», schwärmt Projektleiter Simon Zahnd. Dass trotz der starken Leistungen der Athleten keine Zwischenfälle im Hochgebirge passiert sind, rundet das positive Erscheinungsbild zusätzlich ab.

Alle Resultate: my1.raceresult.com/110430/?lang=de. Weitere Infos: www.swisstrailtour.com