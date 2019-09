Kaufen ist günstiger als mieten, aber ...

Die Vorsicht des Regulators und der Banken verändert die obige Mieten/Kaufen-Rechnung grundlegend. Massgebend sind nun nicht mehr die realen Kosten in Franken und Rappen, sondern die kalkulatorische Tragbarkeit.

Konkret: Wer sich das oben erwähnte Eigenheim für eine Million Franken leisten will, wird nur dann eine Kreditgeberin finden, wenn er ein Bruttoeinkommen von rund 175'000 Franken und mehr vorweisen kann. Denn auf Basis eines kalkulatorischen Zinssatzes von 5 Prozent, Unterhalts- und Nebenkosten von 1 Prozent und Amortisationen steigt die Belastung bei einer Hypothek von 800'000 Franken auf jährlich rund 60'000 Franken – statt der effektiven Kosten von rund 27'000 Franken. Das von den Banken verlangte dreimal höhere Bruttoeinkommen müsste also 175'000 betragen. Auch wenn sich ein Kaufinteressent mit einem 800'000-Franken-Objekt begnügt, wäre noch ein Bruttoeinkommen von 140'000 Franken erforderlich.

Die Kluft zwischen Mieten und Eigenheimpreisen wird kleiner

«Für 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gibt es deshalb auch weiterhin nur ein Programm, nämlich mieten», bedauert Donato Scognamiglio, Chef des Immobiliendienstleistungsunternehmens Iazi. «In und um die grossen Städte können sich nicht einmal 10 Prozent der Bevölkerung ein Eigenheim leisten», ergänzt Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff. Die Schweiz wird also ein Mieterland bleiben. Auch wenn gemäss Umfragen 80 Prozent der Jungen am liebsten in einem Eigenheim wohnen möchten.

Immerhin gibt es einen kleinen Trost für die verhinderten Eigenheimbesitzer und die übrigen Mieter. Die Kluft zwischen Mieten und Eigenheimpreisen wird kleiner. Laut Marktbeobachtern werden sich Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser einerseits und Mietwohnungen in den nächsten Jahren stärker annähern.

Bei den Bestandesmieten, den Mieten in bestehenden Marktverhältnissen, zeigt der Trend nach Angaben von Iazi seit vier Jahren leicht nach unten. Und bei den Neumieten sind die Perspektiven so rosig wie seit langem nicht mehr. Nach Einschätzungen von Immobilienexperten wird sich dieser Markt weiter abkühlen: «Die Nachfrage nach Mietwohnungen dürfte künftig geringer ausfallen», sind sie sich einig.

Ende 2019 könnten schätzungsweise 80'000 Wohneinheiten leer stehen.

Während die Nachfrage nach Mietwohnung zurückgehen wird, geht das Immobilliendienstleistungsunternehmen Wüest Partner (WP) von einem anhaltend steigenden Überangebot an Mietwohnungen aus. Denn viele institutionelle Anleger investieren mangels Alternativen auf Teufel komm raus in den Mietwohnungsmarkt. Nach Ansicht der UBS-Ökonomen dürfte der Verdrängungskampf auf dem Mietwohnungsmarkt damit weiter zunehmen. Ende dieses Jahres könnten schätzungsweise 80'000 Wohneinheiten leer stehen. Logischer Schluss: Die Mieten werden sinken. UBS-Ökonom Claudio Saputelli rechnet für das laufende Jahr mit einem Rückgang der Angebotsmieten um durchschnittlich 2 Prozent. Die Mieten insgesamt werden sich laut UBS um 2,5 Prozent zurückbilden.

Einfach darauf zu warten, dass sich die Preiskluft zwischen Mieten und Kaufen weiter schliesst, ist allerdings für die wenigsten Mieter ein sinnvolles Vorgehen. UBS-Experte Claudio Saputelli sieht zwei sinnvollere Alternativen: «Sind die Eigenheimpreise zu hoch, gibt es für potenzielle Käufer in der Regel zwei mögliche Ventile: Sie ziehen in Gebiete mit erschwinglicheren Preisen, oder sie vermindern den Flächenanspruch.» Dies sei in den letzten zehn Jahr bereits geschehen. Die Fläche einer neu erworbenen Eigentumswohnung ist um knapp 10 Prozent zurückgegangen.

