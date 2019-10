«Denkt daran: Es ist Trump, der hier spricht»

Wie kommt es, dass gerade ärmere Leute an Trump glauben?

Für die Antwort müsste ich einen weiteren Tausendseiter verfassen. Aber um eine kurze Erklärung zu geben: Die Progressiven haben sich in dieser Frage gleichfalls nicht mit Ruhm bekleckert und den Unterschichten Erleichterung verschafft. Ein anderer Brennpunkt ist etwa die nationale Gesundheitsversicherung: Vorschläge dafür existieren seit 1910. Aber sie wurden in quasi jedem Jahrzehnt aufs Neue niedergeschmettert, normalerweise durch Lobbyisten. Zudem gibt es Verfassungshürden für ein solches Programm, und die Progressiven haben diese Hürde nicht mit echtem Erfolg genommen.



Früher hat man sich, so schreiben Sie, an Fakten orientiert, später an Zahlen und heute an Daten. Was bedeutet das?

Woran wir Erkenntnis festmachen, verändert sich über die Epochen. In rein religiösen Zeiten waren die meisten Dinge Geheimnisse, über die nur Gott Bescheid wusste. Dann gewann die Idee des Faktums an Bedeutung, man konnte mehr wissen; und darauf rückte die Zahl ins Zentrum des Wissens. Jetzt jedoch, mit den Datensammlungen, sind wir wieder an dem Punkt, an dem die Leute nicht viel wissen können: Die meisten Dinge sind geheimnisvoll. Nur Maschinen, die Daten zu berechnen verstehen, wissen über sie Bescheid. Ich finde das gefährlich und schrecklich.



Als eine starke rückwärtsgewandte Kraft in der Geschichte der USA nennen Sie die Frauen. Wieso?

Es gibt nicht den einen, homogenen weiblichen Wählerblock oder politischen Block, das ist klar. Aber historisch gesehen, haben politische Aktivitäten der Frauen in den USA meist die Form eines moralischen Kreuzzugs im Sinne der Familie angenommen. Im Allgemeinen waren diese Kreuzzüge konservativer Natur: so das evangelikale Revival des frühen 19. Jahrhunderts, die Anti-Alkohol-Bewegung oder das konservative Erwachen nach dem Zweiten Weltkrieg.



Wie stark beschäftigen Sie Klima- und Umweltprobleme?

Sicher mache ich mir um diese Dinge Sorgen – allerdings nicht spezifisch mit Blick auf die USA, sondern auf die Welt.