«Ist die Politik zu lahmarschig, ist Widerstand Pflicht»

In einem offenen Brief solidarisieren sich 90 Prominente aus dem Kunst- und Kulturbetrieb mit den Umweltaktivisten. Einer von ihnen ist der Schauspieler Fahri Yardim (eigentlich Fahri Ogün Yardim), der unter anderem im «Tatort» mitspielte. Der 39-jährige gebürtige Hamburger findet, im Angesicht der Klimakrise darf der Protest auch radikaler ausfallen.

Bekannt durch Komödien und Auftritte im «Tatort»: Schauspieler Fahri Yardim. Foto: Getty Images

Herr Yardim, haben Sie selbst schon einmal das Gesetz gebrochen, um gegen etwas zu demonstrieren?

Ich war an der Grenze. Ich hatte meine radikaleren Tage – man könnte es auch Pflicht nennen – mit Mitte 20. Da habe ich mich an Gegendemonstrationen zu Naziaufmärschen und an 1.-Mai-Demonstrationen beteiligt. Ich bin eher ein friedlicher Typ, musste aber trotzdem oft vor der Polizei weglaufen.

Aber Sie sind nie erwischt worden?

Die Polizeiknüppel haben mich schon erwischt. Ich musste aber Gott sei Dank nie in irgendeine Sammelzelle.

Warum unterstützen Sie Extinction Rebellion mit Ihrer Unterschrift?

Neben der Gewaltfreiheit gefällt mir ihr weiterer Ansatz. Statt dem Einzelnen Schuldgefühle einzureden und so eine Trotzhaltung zu provozieren, geht es um das gemeinschaftliche Einfordern von Strukturveränderungen. Diese liefern wiederum jedem Einzelnen eine gesetzliche Orientierung, ein nachhaltigeres Leben zu führen.

Hunderte Festnahmen in London und Amsterdam

Die Klimaproteste in Berlin sind Teil einer weltweiten Aktion: Die Organisation Extinction Rebellion hat für die nächsten Tage in vielen Städten Störaktionen angekündigt.



In Amsterdam nahm die Polizei am Montag etwa 50 Demonstranten bei einer Blockadeaktion in Gewahrsam. Sie hatten am frühen Morgen eine wichtige Durchgangsstrasse versperrt. In London legten Teilnehmer des Klimaprotests teilweise den Verkehr lahm. Über 200 Menschen wurden festgenommen.

Ist es legitim, für das Klima Gesetze zu brechen, wie es Extinction Rebellion vorhat?

Wenn die Politik sich wissenschaftlicher Erkenntnis verweigert und Änderungen ungenügend sind, dann bedarf es zivilen Ungehorsams, um der Dringlichkeit Nachdruck zu verleihen. Ist die Politik zu lahmarschig, ist Widerstand Pflicht. Jede moralische Bewegung sollte dennoch so anschlussfähig und gleichzeitig so radikal wie möglich sein. Hochwasser verhindert man nicht, indem man Lichterketten bastelt.