Apple-Sicherheitslücke: Das sollten Sie jetzt tun

Es sei «die grösste Sicherheitslücke aller Zeiten fürs iPhone», schrieb der Hacker «Pwn20wnd» auf Twitter. Die Freude war nicht zu übersehen: Denn Pwn20wnd ist darauf spezialisiert, Apples Betriebssystem aufzuknacken.

This is the most powerful exploit for modern iPhones ever — It is actually trivial to install a custom IPSW and make it give TFP0 to unc0ver.

