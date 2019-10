In der Villa Stucki wird nur noch auf Sparflamme gekocht

Tofu in Mandelkruste mit Couscous und Zucchini oder eine Wildbratwurst an Zwiebelsauce mit gebratenen Linsen und Rosenkohl: Das speiste man letzte Woche mittags in der Villa-Beiz an der Seftigenstrasse 11. Ende Jahr, also in zwei Monaten, ist Schluss mit der Villa-Beiz – und überhaupt mit dem Quartierzentrum in der Villa Stucki.