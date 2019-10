Wird das Verfahren zu Trumps Amtsenthebung führen? Was bedeutet das Impeachment-Drama für den Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten? Und was halten eigentlich die Amerikaner von all dem? Darüber diskutieren im Tamedia-Podcast «Entscheidung 2020» Philipp Loser und US-Korrespondent Alan Cassidy.

