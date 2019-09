«Glaubt ihr da wirklich noch dran?»

Herr Laloux, vor fünf Jahren ist Ihr Buch «Reinventing Organizations» erschienen. Sie beschreiben darin, wie Unternehmen ohne starre Hierarchie erfolgreich sind. Wie hat der Erfolg des Bestsellers Ihr Leben verändert?

Nicht sehr stark. Ich lebe ein schönes, einfaches Leben mit meiner Frau und unseren zwei jungen Kindern in einem Ökodorf in Ithaca im Bundesstaat New York. Ich reise sehr wenig, um Referate zu halten, im Durchschnitt zweimal pro Jahr.