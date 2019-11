Ondoua entschuldigt sich nach Foul bei Gaudino

Der bald 23-jährige Deutsche wird für mehrere Wochen ausfallen und wohl in diesem Jahr nicht mehr einsatzbereit sein.

Entschuldigung auf Twitter

Nun entschuldigt sich Ondoua, der bei der Aktion mit einer gelben Karte davon kam, auf Twitter. Er habe nicht die Absicht gehabt, Gaudino zu verletzen, schreibt er am Dienstagmittag. Er habe einst dieselbe Verletzung erlitten und wisse, wie dies sich anfühle. Ausserdem wünscht er Gaudino eine schnelle Genesung:

Gianluca Gaudino, I hope you feel a little better. I sincerely apologize to you, to @BSC_YB and fans. I really had no intention to hurt you. Had the same injury so I know how it is ???? I wish you a full & fast recovery, & to be back in the game very soon! Take care????????????????????????#BSCYB

— Gael ONDOUA - GO29 (@Gael_Ondoua17) 5. November 2019