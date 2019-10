Franziskus spielt mit dem Feuer der Reform

Rom hört weg

Man tritt seit Jahrzehnten an Ort. Es ist wahrlich nicht der erste Anlauf, die Kirche zu erneuern. Was hat es in den letzten Jahrzehnten nicht alles für Reforminitiativen gegeben: Gesprächskreise und Dialogprozesse mit den Bischöfen, basiskirchliche Aktionen. Schon im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren wollte in der Schweiz die Synode 72 und in Deutschland die Würzburger Synode die Ortskirche modernisieren. Doch Rom hörte einfach weg.

Heute ist die Situation dramatisch, die Kirche brennt. Manche Optimisten wagen noch zu hoffen, die bloss zu Vorschlägen ermächtigte Amazonas-Synode werde den Papst beflügeln, verheiratete Priester zuzulassen. Zum Thema Frauen – die schwärende Wunde der Kirche – wird er kaum mehr als schöne Worte finden. Fest steht: Das 83-jährige Kirchenoberhaupt ist gefordert wie noch nie. Lässt er nur über Reformen debattieren, ohne solche umzusetzen, spielt er mit dem Feuer. Er zündelt mit dem Reformeifer seiner Herde.