Flybair spannt mit Helvetic zusammen

Zunächst hatte Flybair als sogenannt virtuelle Airline noch andere Fluggesellschaften beauftragen wollen, ihr Angebot zu fliegen. Aber: «German Airways teilte uns und unserem operativen Partner Lions Air kürzlich mit, dass sie den bestehenden Vertrag mit Flybair nicht einhalten können», erklärt Urs Ryf, der Verwaltungsratsdelegierte der neuen Berner Airline.

Flybair sei deshalb gezwungen gewesen, nach Alternativlösungen zu suchen. Fündig wurden die Berner in Zürich: «Helvetic Airways schätzen wir als zuverlässigen Partner, der die Gegebenheiten der Schweizer Regionalflughäfen bestens kennt», führt Ryf aus. Helvetic bietet selber seit Jahren im Sommer Flüge ab Bern-Belp zu einigen Feriendestinationen am Mittelmeer an.

Helvetic-Chef Tobias Pogorevc sagt, Helvetic wolle einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Flughafens Bern leisten und unterstütze das regionale Projekt Flybair. Wie angekündigt, will Flybair in diesem Sommer ab Bern acht Destinationen anfliegen und die Strecke Sitten – Palma bedienen.

Die Kapitalerhöhung ist inzwischen unter Dach. Insgesamt wurden 5520 Aktien von 1398 Aktionärinnen und Aktionären gezeichnet, wie Flybair weiter mitteilte. Das Aktienkapital beträgt neu 1,63 Millionen Franken.