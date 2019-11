Erster Schnee auf dem Gurten

Am frühen Freitagmorgen hat es in tieferen Lagen des Kantons Bern wieder geschneit. Auch der Gurten ist zum ersten Mal in der zweiten Jahreshälfte schneebedeckt, wenn auch nur mit einem Schäumchen.

Im Berner Oberland tobte hingegen ein heftiger Föhnsturm. In Meiringen wurden 124 km/h gemessen, was unter 1500 Metern schweizweit der höchste Wert war. In Adelboden erreichten die Windspitzen 102 km/h.

In den Bergen erreichte der Föhnorkan zum Teil über 150 km/h, der absolute Spitzenwert wurde am Jungfraujoch mit 162 km/h registriert. Dadurch erhöhte sich auch die Lawinengefahr erheblich.

So stark war der #Sturm ????? in den Alpen. #Föhn in den Alpen und der Südostwind auf den Berggipfeln lassen nun am Vormittag rasch nach. Das Tief zieht nach Norden weiter. Dennoch zunächst vor allem in den Alpen #Schnee????? oder unter 800 - 1400 m #Regen?????. ^je pic.twitter.com/EPpVEBxRvn — SRF Meteo (@srfmeteo) 15. November 2019

Auf der kleinen Scheidegg war der Sturm besonders schlimm. Wegen des Orkans waren 200 Personen im Bergrestaurant eingeschlossen und mussten dort übernachten.

