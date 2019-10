Erdogans Schalmeienklänge

Es gehe um Frieden in Syrien und um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland, lautet Ankaras offizielle Erklärung für die türkische Invasion in Nordsyrien. Nichts könnte zynischer sein als diese Lügen. Wer Städte bombardiert, schafft selten Frieden – und verursacht zuerst einmal neue Vertriebene.