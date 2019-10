Die übertriebene Eile bei den Triebwerken

29 Flieger am Boden, 10'000 Passagiere im Stress, drei Notfälle in kurzer Zeit: Swiss hatte diese Woche mit vielen Negativschlagzeilen zu kämpfen. Doch die Airline hat richtig gehandelt, indem sie ein Notfallkomitee einberief und die drastische Massnahme ergriff, alle Flieger für mehrere Stunden am Boden zu halten und zu überprüfen. Tausende Passagiere mussten umgebucht und teils untergebracht werden. Das kostet Geld. Swiss sandte das Signal aus: Sicherheit ist uns wichtiger als Profit.