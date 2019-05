Die «Stiefmutter» ist von gestern

Die Vaterrolle erschöpft sich nun längst nicht mehr darin, Geld ranzuschaffen, genauso wenig, wie die Mutterrolle diese Aufgabe ausschliesst.

Aber es dauert, bis die Sprache aufholt, und nicht nur die: Nach wie vor erhalten Väter, die eine besonders soziale Rolle einnehmen, indem sie etwa Erziehungsurlaub nehmen, besonders viel Anerkennung und Zuspruch. Bei Frauen wird das bis heute selbstverständlich erwartet.

Da müsste sich doch allmählich etwas tun, oder?

Aber nicht überall gleich schnell. In manchen ländlichen Regionen, in denen das Ideal der echten Mutter noch vertreten ist, empfindet man die Bezeichnung «Stiefmutter» eher abwertend. In urbanen Gegenden gilt die Stiefmutter weniger als Eindringling in die Kernfamilie und ist gesellschaftlich akzeptiert. Das neue Familienmodell ist eine bewusste Entscheidung. Die Mitglieder solcher Familien sind durchaus auf der Suche nach Alternativen, sie probieren sich in der Kommunikation aus.

Mit welchem Ergebnis?

Viele verzichten auf ein spezielles Wort für ihr Verhältnis und reden sich untereinander mit Vornamen an. Nach aussen hin variieren sie, je nachdem, wie wichtig es ist, konkret zu werden. Wenn es irrelevant ist, das genaue Verwandtschaftsverhältnis zu erläutern, sagen sie einfach «Ich bin die Mutter». Mein Sohn zum Beispiel bezeichnet mich vor anderen je nach Situation unterschiedlich: als Stiefvater, wenn es um offizielle Dinge geht, und als Vater, wenn wir beispielsweise irgendwo anstehen oder in einem Lokal bestellen.

Ist das nicht komisch?

Keineswegs! Wir sind einerseits offener geworden für Familienstrukturen, andererseits wollen wir nicht jeden mit unserer privaten Situation behelligen und nehmen uns das Recht heraus, ungenau zu sein und Details für uns zu behalten.

Sie sind Linguist, welchen Begriff würden Sie vorschlagen?

Ich würde für «Patchwork-Mama» plädieren. Nicht nur als Experte, auch als Patchwork-Papa. Der Begriff zeigt auf positive Weise, wie sich Familie entwickelt hat. Als Sprachwissenschaftler würde ich es damit begründen, dass das Bild des Flickenteppichs perfekt passt. So ein Flickenteppich bleibt wandelbar, er kann verändert werden, man kann etwas rausnehmen oder einfügen. Er besteht aus Familienmitgliedern, die alle ihre eigene Geschichte mitbringen. Die mit ihren ausgefransten Kanten zu einem Ganzen zusammengefügt werden, das am Ende ein Bild ergibt. Ein überaus positives Bild.