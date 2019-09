Die schönsten Hotels dieser Welt ins rechte Licht gerückt

Reto Guntli legt Wert auf Stil, das Glas Wasser kommt mit Zitronenscheibe, zum Espresso reicht er frische Croissants. Und er achtet auf sein Aussehen. Weil zu erstklassigen Hotels immer auch eine ausgezeichnete Küche gehört, müsse er sich zu Hause diszipliniert ernähren, meist reiche «es Salötli». Sein Alter möchte Guntli lieber nicht nennen, «I’m a man without age» – man schätze sein Alter ohnehin meist zu tief. Eine markante Uhr am Handgelenk. Und der goldene Ring am Finger? Sein langjähriger Freund (Brasilianer, trotz Passion für Asien), lebe zurzeit auf Mallorca. Eine ideale Wohnsituation, findet Guntli, beide brauchten ihre Unabhängigkeit, ihre Ruhe.

«Meine Fotos dürfen nichts versprechen, das nicht eingehalten wird.»Reto Guntli

Er greift erneut ins Bücherregal, «The Hotel Book Asia», sein meistverkauftes Buch, gibt Einblicke in die nobelsten Herbergen. Mit Auge fürs Detail und sicherem Geschmack verzichtet Guntli auf eine Stylistin, arrangiert Räume, Blumen und Früchte selber – aber nie zu viel. «Meine Fotos dürfen nichts versprechen, das nicht eingehalten wird.» Denn der Kunde von heute, egal wie vermögend, vergleiche immer: «Findet er bloss ein ‹Margeritli› und kein meterhohes Bouquet wie auf dem Foto vor, verlangt er Rabatt.»

Guntli schwört auf seine Nikon-Kamera, spricht von einem «emotionalen Zugang» zum Sujet, er versuche, die Atmosphäre zu erfassen, so natürlich wie möglich sollen seine Bilder sein. Menschen sieht man auf den Hotel-Fotos kaum – höchstens einen uniformierten Kellner mit silbernem Tablett. Photoshop setze er sehr zurückhaltend ein, um Licht hervorzuholen, einen Riss in der Wand zu korrigieren. Verfremdet werde nichts: Fotos wie jene vom exklusiven Resort in den Schweizer Bergen kombiniert mit einem Sonnenuntergang aus Thailand gibt es bei ihm nicht.

Knapp eine Woche arbeitet er für ein «Hotelshoot» vor Ort, oft mit seinem langjährigen Co-Fotografen Agi Simoes. Die Tage sind endlos, die Erwartungen hoch. Aber selbstverständlich werde er umsorgt, sagt Reto Guntli, er wohnt auch mal in einer 6000-Dollar-Suite. «Manchmal fühlt sich das wie ein Millionärs-Dasein an – und ich werde erst noch bezahlt dafür.» Guntli weiss den Luxus zu schätzen und packt stets die fein duftenden Fläschchen mit Shampoo und Lotion ein, «aber meinen Bademantel habe ich bezahlt», fügt er lachend an.

Auf dem Schreibtisch steht ein kleiner Globus, das Geschenk der Eltern zu seinem zwölften Geburtstag. Als Bub habe er Stunden vor dieser Kugel verbracht und von fremden Ländern geträumt. In Buchs SG ist er aufgewachsen, man hört den Rheintaler nach wie vor. Die Eltern seien ihren Lebtag nie in ein Flugzeug gestiegen. Er hingegen konnte es kaum erwarten, aus dem Dorf zu entfliehen, frei zu sein. Mit 19 war es so weit, «ich wurde ein Globetrotter». Er lebte in Tokio, Bali, Indonesien, Hawaii, Los Angeles. Und in New York als Absolvent einer Schauspielschule. Wo er merkte, dass er sich hinter der Kamera wohler fühlt. Die Kamera schaffe eine gewisse Distanz, mache ihn zum Beobachter, zum Voyeur. Das Fotografieren hat er sich selber beigebracht.