Die mit der Wut

Milva Stark ist die Frau für den grossen Zorn, für die Wut und den Ausbruch, immer wieder. Das war zuletzt in «Der Sohn» so, im dritten Teil der Odysseus-Trilogie von Konzert Theater Bern: Sie beflügelte als Odysseus’ Tochter alle anderen – aus der Nebenrolle heraus, mit dem Temperament, das sie ihrer Figur mitgab. Oder in der Theateradaption «Beresina» mit einer Wutrede gegen die Männer, für die es in jeder Vorstellung Szenenapplaus gab.