Diese Gemeindepräsidenten nehmen den Hut

Moritz Müller kämpfte vergeblich dafür, dass Bowil ins Emmental wechseln kann. Bild: Beat Mathys

Der Laute aus Bowil tritt ab

In den elf Jahren als Gemeindepräsident liess sich Moritz Müller nicht alles gefallen.

Moritz Müller (SVP) steht am Empfang der Gemeindeverwaltung in Bowil. Aus einem Nebenzimmer hört er laute Stimmen. Es ist 10 Uhr. Seine Mitarbeiter machen gerade Pause. Er komme gleich, müsse nur kurz die Kaffeepause beenden. Dann neigt er sich in den Pausenraum und sagt bestimmt: «So, genug geschwatzt. Zurück an die Arbeit.» Bis zum 30. Dezember ist er noch der Chef im Haus an der alten Hauptstrasse 7.