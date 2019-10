Die Kampfzone wird ausgeweitet, das Klima verliert an Bedeutung

An den Klimademos gelten klare Vorgaben: Es sind keine Parteifahnen erlaubt und auch keine Flyer, selbst T-Shirts in der Farbe einer einschlägigen Partei gelten als unangemessen. So kam es auch denkbar schlecht an, als die Jungen Grünen begannen, an Klimastreiks mit Flyern um Neumitglieder zu werben. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten bei jeder Gelegenheit klargemacht: Sie wollen sich von keiner Partei und von keiner Organisation vereinnahmen lassen. Auch nicht von solchen, die ihnen inhaltlich nahestehen.