Die Fake-Kandidatinnen

Das Wurm-Plakat der SVP war unappetitlich. Das Negativ-Campaigning der CVP war vermutlich kontraproduktiv. Die intransparenten Wahlkampf-Kässeli vieler Parteien sind zumindest diskutabel. Über all diese Themen hat die Öffentlichkeit in den letzten Monaten diskutiert, für einen echten Skandal reichte aber nichts davon. Im grossen Ganzen – das darf man in diesen politisch unruhigen Zeiten auch einmal sagen – war der Schweizer Wahlkampf 2019 fair und anständig. Bloss zwei Kandidatinnen trieben ein wirklich übles Spiel.