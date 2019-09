Der totale Anspruch an eine makellose Lebensführung

Seitdem das Foto bekannt wurde, ist Trudeau sehr damit beschäftigt, sich in den Staub zu werfen, was seinen politischen Gegnern naturgemäss nicht imponiert. Trudeau habe sich des «blackfacing» schuldig gemacht, sein Make-up sei rassistisch gewesen, so die Opposition. Dass Trudeaus teerschwarze Hand auf dem Alabaster-Décolleté einer Frau ruhte, machte es nur schlimmer. Warum also sollten seine Gegner darauf verzichten, den Diversity-Euphoriker und Minderheiten-Liebling Trudeau als Heuchler zu entlarven?

Trudeau galt lange als Strahlemann der kanadischen Politik – und als klares Gegenstück zu seinem Kollegen weiter südlich, US-Präsident Donald Trump. Das Image des kanadischen Premiers als weltoffener Vorkämpfer für Minderheiten dürfte nun aber deutlich Schaden nehmen, genau wie seine Chancen, Ende Oktober die Parlamentswahlen zu gewinnen.

Der Fall ist mehr als nur eine Episode der kanadischen Innenpolitik. In der Rigorosität einer rückwärtsgewandten moralischen Erwartung hat der Angriff auf den kanadischen Premier durchaus etwas Exemplarisches – auch für die Erwartungen an Politiker hierzulande.

Moralische Massstäbe ändern sich. Was gestern unmöglich oder undenkbar war, ist heute Ausdruck individueller Freiheit, was vor Jahrzehnten nur als geschmacklos galt, kann inzwischen Karrieren beenden. Zweifellos ist es ein zivilisatorischer Gewinn, dass «blackfacing» aus der Mode gekommen ist und damit die Auffassung, dass eine dunkle Hautfarbe an sich bereits bemerkenswert, witzig oder exotisch ist.

Auch weisse Othello-Darsteller in der Oper oder im Theater schminken sich nicht mehr. Selbstverständlich wäre es wünschenswert gewesen, dass sich diese Einsicht schneller durchsetzt, aber inzwischen hat sich immerhin herumgesprochen, dass, sagen wir, der Begriff «Mohrenkopf» auch problematische Züge hat.