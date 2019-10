Der Herr der Flaschen

Dieses Jahr wird die Flaschenpost die Marke von über einer Million verkaufter Flaschen Wein überschreiten. Dies entspricht etwa einem Prozent des Schweizer Gesamtumsatzes. Das klingt nicht nach besonders viel, doch der Anteil der Flaschenpost am Onlineweinverkauf betrage bereits 15 bis 20 Prozent, betont Blaesi. Die jährliche Wachstumsrate der Flaschenpost liege zudem im mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Rund 600 der 28'000 gelisteten Weine können innerhalb von 24 Stunden geliefert werden, weil sie im eigenen Lager im zürcherischen Dietlikon geführt werden. Auf diesen kleinen Anteil des Sortiments entfällt etwa die Hälfte aller verkauften Flaschen. Die anderen Weine werden von rund hundert Weinhandlungen ins Lager geliefert und sind innerhalb einer Woche bei den Kunden.

Einmal pro Woche fahren in Dietlikon die Lastwagen der Weinhandlungen vor. Paletten werden entladen und zur Verteilung bereitgestellt; Angestellte packen die Flaschen aus und verteilen sie auf Regale, wo die verschiedenen Weine einer Bestellung zusammengeführt werden. Sind alle beieinander, werden sie in die einheitlichen Kartons der Flaschenpost verpackt und verschickt. Was trivial klingt, sei in der Praxis aufwendig und anspruchsvoll, sagt Blaesi. Nicht zuletzt müssten immer wieder kleine Unstimmigkeiten gelöst werden, etwa wenn ein anderer Jahrgang geliefert worden sei. Alle Schritte von der Bestellung bis zur Auslieferung werden datentechnisch erfasst und gesteuert.

Ganz anders als im Weinlager sieht es in der Zentrale in Zürich-Wiedikon aus. Sie gleicht eher einer stilvollen Lounge. Hier arbeiten die Mitarbeitenden an ihren Computern und machen deutlich, wie wichtig die IT für die Firma ist. Im Gespräch mit Blaesi zeigt sich die Entschlossenheit, mit der er und Renzo Schweri die Firma weiterentwickeln. In dieser Branche Erfolg zu haben, ist anspruchsvoll. Die Flaschenpost will sich jedoch heraushalten aus dem Preiskampf der grossen Weinhändler.

Doch die Konkurrenz verstärkt auch für die Flaschenpost den Druck auf die Marge, und im Unterschied zum Ladenverkauf kommen bei einem Webshop Versandkosten hinzu. Zudem muss die Marge mit den Weinhändlern geteilt werden. Entsprechend wichtig sind die rund hundert Weine, welche die Flaschenpost selbst importiert und bei denen das Unternehmen die ganze Marge verbuchen kann: Diese Weine machen zwanzig Prozent des Umsatzes aus.