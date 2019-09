Der Fluss im Wald

Der Wald und sein Wind. Der Fluss und sein Wasser. Du und ich. Tatsächlich sollte man ihn auch zu zweit gehen, den Uferweg an der Aare – Hand in Hand mit einem geliebten Menschen, vielleicht aber auch mit dem Hund an der Leine. Auf knapp sieben Kilometern zwischen Rupperswil und Aarau empfängt uns eine einzigartige Auenlandschaft. Sie ist zwar nicht besonders spektakulär, aber mit ihrer Anmut durchaus angetan, romantische Gefühle zu schüren und die Herzen zu wärmen.

Der Aareweg zwischen Rupperswil und Biberstein. Foto: Michele Limina

Bei der grossen Aarebrücke führt der Forstweg zunächst tief in den typisch mittelländischen Mischwald. Es dauert keine Viertelstunde, bis die Bäume lichter werden und der Aaredamm die Wanderer und Hundeführer auffordert, den schmalen Pfad oben auf dem Scheitel zu benutzen – während Velofahrer und Mountainbiker den unteren Weg am Fuss des Dammes benutzen sollten. Eigentlich . . .

Nun ist es den Sportsfreunden im Zweiradsattel nicht zu verargen, dass auch sie die Aussicht aufs Wasser geniessen wollen. Und so kommt es auf dem Dammweg öfter mal zu heiklen Begegnungen und lauten Worten.

In regelmässigen Abständen säumen Ruhebänke und Treppenstufen den oberen Weg. Die Bänke laden zum Rasten ein – und zum Zuschauen: Die milde Herbstsonne lässt tausend Sterne auf der Wasseroberfläche funkeln, eine Entenfamilie kämpft sich unverdrossen am Ufer entlang flussaufwärts.

Im Aarschächli haben sich Killerwale angesiedelt

Die Stufen führen direkt ins Wasser. Auch hier wird deutlich, wie sinnvoll es ist, zu zweit am Uferweg zu wandern: An warmen Tagen kann man ins kühle Nass steigen und sich flussabwärts treiben lassen, während die Begleitung die Bekleidung zur Ausstiegsstelle trägt. Jetzt, in den kühleren Herbsttagen, tragen unverzagte Zeitgenossen, die sich ins nicht mehr ganz so warme Wasser wagen, immer seltener eine Badehose, dafür stecken sie immer häufiger in der Gummikluft des Hobbyfischers.

Etwas abseits weidet eine Herde Schottischer Hochlandrinder auf einer Waldweide. Die untersetzten Rindviecher mit ihren ausladenden Hörnern sind ihm Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Artenschutzorganisation Pro Specie Rara sowie lokaler Viehzüchter angesiedelt worden. Damit soll eine extensive Landwirtschaft gefördert und naturnaher Lebensraum wieder hergestellt werden.