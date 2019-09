Credit Suisse liess Khan von Detektiven verfolgen

Zürich Am Zürcher Paradeplatz macht im Moment eine Geschichte die ­Runde, die ist so unglaublich, dass sich selbst altgediente Banker nicht an etwas Vergleichbares erinnern können. ­Begonnen hat alles damit, dass Iqbal Khan Ende Juni bekannt gab, dass er bei der ­Credit Suisse gekündigt habe. Dazu gab es salbungsvolle Worte des Bedauerns von beiden Seiten.